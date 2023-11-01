Нижегородский минпром вновь возглавил Максим Черкасов
Максим Черкасов вновь утвержден на пост министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. Его кандидатура согласована с минпромторгом РФ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Максим Черкасов занимал пост главы нижегородского минпрома с 2017 года. До этого он с 2005 года на разных должностях работал в министерстве и подведомственных организациях.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переназначил 23 министров и 12 своих заместителей, работавших в прежнем составе правительства и ушедших в отставку в конце сентября. В статусе исполняющих обязанности еще работают глава областного минлесхоза Роман Воробьев и зампред правительства Иван Каргин.