Нижегородский минпром вновь возглавил Максим Черкасов

Максим Черкасов вновь утвержден на пост министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. Его кандидатура согласована с минпромторгом РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максим Черкасов занимал пост главы нижегородского минпрома с 2017 года. До этого он с 2005 года на разных должностях работал в министерстве и подведомственных организациях.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переназначил 23 министров и 12 своих заместителей, работавших в прежнем составе правительства и ушедших в отставку в конце сентября. В статусе исполняющих обязанности еще работают глава областного минлесхоза Роман Воробьев и зампред правительства Иван Каргин.

Андрей Репин