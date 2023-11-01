Желающим выступить предложили сесть

Городской суд Черкесска оштрафовал нескольких участников прошедшей 28 октября в центре города акции в поддержку Палестины. Тогда несколько десятков человек с флагами Палестины потребовали не пускать в республику граждан Израиля и даже заявляли о необходимости «выселить» всех евреев. Суд признал участников несанкционированной акции виновными в нарушении «митингового» законодательства (ст. 20.2 КоАП РФ). В республиканских соцсетях при этом звучат предложения повторить мероприятие, согласовав его с властями.

В конце прошлой недели в соцсетях жителей КЧР стали распространяться призывы собраться на митинг в поддержку Палестины. В них не были указаны организаторы акции, но источники “Ъ” утверждают, что призывы публиковал Telegram-канал «Утро Дагестана», а скриншоты из него рассылались в более популярном в КЧР мессенджере WhatsApp.

Вечером в субботу несколько десятков человек действительно вышли на площадь у Дома правительства КЧР в Черкесске. В основном это были женщины, причем многие — в хиджабах. Мужчины стояли в задних рядах, периодически хором выкрикивая «Аллаху акбар». Некоторые участники митинга держали флаги Палестины; на площадь привели и детей, которым вручили плакаты в поддержку Палестины. В соцсетях говорилось о 500 митингующих, однако полиция заявила, что на площади собралось не более 80 человек. Причем часть из них — обычные прохожие, которые «из любопытства подошли посмотреть на происходящее».

Несколько участниц акции заявили на камеру, что «не хотят жить по соседству с евреями», чтобы «не получить еще одной Палестины». «Мы обращаемся к правительству нашей республики с просьбой оградить нас от того, чтобы к нам въезжали, приезжали из Израиля, а палестинцев мы готовы усыновлять»,— заявила одна из активных участниц акции. Другая обратилась к президенту РФ, попросив его «обратить внимание на Карачаево-Черкесию», потому что «вы даже не представляете, что тут делается». Ее слова встретили аплодисментами и криками «Аллаху акбар». Все происходящее участники сами снимали на телефоны, обещая разослать «по всем городам». К протестующим вышел сотрудник администрации республики, у которого участницы поинтересовались, может ли власть «помочь выселить евреев» из республики. На предложение чиновника «выбрать старшего» для разговора из толпы закричали, что здесь «все старшие». Переговоры эффекта не имели, но через некоторое время все разошлись сами, и лишь наиболее активные участники митинга были задержаны полицией. В отношении них составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии (ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили по домам. 30 и 31 октября городской суд Черкесска рассматривал административные дела задержанных. Несколько митингующих получили штрафы от 15 тыс. до 20 тыс. руб., заявили “Ъ” в суде, но точное число оштрафованных назвать не смогли. В городской полиции сообщили, что оштрафованных предупредили: в случае повторного несанкционированного митинга их привлекут уже к уголовной ответственности. Отметим, ст. 282 российского уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды) предусматривает до пяти, а в случае призывов к насилию и действий в составе организованной группы – до шести лет лишения свободы. После этих предупреждений в некоторых Telegram-каналах появились предложения «выбрать грамотного координатора», который «подал бы заявку на санкционированный митинг» по той же тематике, «пригласив представителей духовенства, именитых лиц, власти».

В мэрии Черкесска не смогли оперативно ответить, поступало ли к ним такое обращение. Власти и духовенство республики осудили требования митинговавших. «Мы категорически не поддерживаем такие заявления (о выселении евреев и о запрете въезда гражданам Израиля.— “Ъ”). Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе»,— подчеркнули в Координационном центре мусульман Северного Кавказа. Глава КЧР Рашид Темрезов призвал граждан не поддаваться на провокации. Находятся те, предупредил он, «кто готов использовать искренние чувства людей в своих интересах, целью которых является дестабилизация общественно-политической ситуации в нашей стране и на Северном Кавказе в частности».

Александра Ларинцева, Пятигорск