Муфтий Татарстана призвал мусульман не участвовать в еврейских погромах

«Каждый стремится поддержать Палестину по-своему. Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от нее регионах, как это случилось в Дагестане»,— заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.

В своем Telegram-канале он написал, что ему определенной мере «понятны чувства этих мусульман: их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине». «Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу»,— подчеркнул господин Самигуллин.

Руководитель ДУМ против того, чтобы мусульмане срывали злость «на рядовых невиновных людях» и наказывали их «по национальному признаку за преступления сионистского режима». Он считает, что «среди представителей еврейской нации есть те, кто осуждает действия правительства Израиля».

При этом господин Самигуллин уверен, что «акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем». «ЦАХАЛ под руководством сионистов, воюя с младенцами и детьми, делает все, чтобы поднять в мире волну антисемитизма. Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей»,— написал муфтий. По его словам, «они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий»: «Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата».

В связи с этим Камиль Самигуллин считает, что к участникам погромов в Махачкале нужно «проявить снисхождение», поскольку он уверен, что «они раскаялись в содеянном».

Муфтий Татарстана настаивает, что «сионисты-террористы сейчас не в России, они — в Израиле и в США» и «ответственность за зверства в Палестине лежит на правительствах и армиях этих стран». «Так какое отношение погромы в дагестанском аэропорту с возгласами такбира имеют к защите Газы и освобождению Палестины? Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла. Это никак не поможет мусульманам Палестины, а мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Нет ничего ценнее в многонациональном обществе, чем взаимоуважение народов!»— указал Камиль Самигуллин.

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, он призвал «сохранять добрососедские отношения и поддерживать друг друга». «Дорогие братья! Не поддавайтесь на провокации и фейки сионистских зачинщиков. Аллах непременно покарает их и уничтожит самым позорным образом этих убийц!»— заключил господин Самигуллин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"