Маркетплейсы зафиксировали увеличение продаж старых книг

Продажи старых книг в первом полугодии 2023-го увеличились на 38% относительно аналогичного периода прошлого года, на онлайн-сервисах спрос увеличился на 24%, следует из данных маркетплейсов, с которыми ознакомился «Ъ». Интерес к старым изданиям спровоцировало подорожание новых книг на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным маркетплейса Ozon, рост продаж подержанных книг за первое полугодие составил 38% в штуках, 52% — в деньгах, а сам ассортимент в сегменте вырос на 43%. На Wildberries продажи букинистических изданий в штуках за девять месяцев увеличились на 300%. Абсолютные показатели в Ozon и Wildberries не уточнили.

В «Авито» данные о сегменте не предоставили, но отметили, что рост продаж подержанных книг в целом в первом полугодии год к году составил 24%. В тоже время увеличился и спрос на новые книги — на 28%. Однако большую долю в продажах занимают уже «прочитанные» книги, подтвердили в компании.

Подробнее о росте продаж подержанных книг на маркетплейсах — в публикации «Ъ» «Печатное слово пошло по рукам».