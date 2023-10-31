Юрий Шевчук назвал Лилию Чанышеву эффективным политическим деятелем

Музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отправил в Верховный суд Башкирии положительную общественную характеристику на экс-координатора уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилию Чанышеву (включена в список экстремистов и террористов), сообщил «Ъ-Уфа» ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

В характеристике музыкант называет госпожу Чанышеву «эффективным общественным и политическим деятелем», который защищала шихан Куштау от разработки, выдвигала свою кандидатуру на выборах в горсовет Уфы и участвовала в публичных слушаниях по бюджету Башкирии, подавала жалобу в республиканское УФАС по закупке пиксельных елок, что позволило вернуть в бюджет 115 млн руб., популяризировала участие граждан в избирательных процессах. «Все вышеизложенное характеризует Чанышеву Лилию Айратовну исключительно с положительной стороны»,— сообщается в характеристике.

Рамиль Гизатуллин затруднился назвать точное количество подобных характеристик в защиту экс-координатора. По его словам, около двух недель назад положительную характеристику в суд отправил один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов (включен в реестр иностранных агентов). Тогда количество характеристик составило около 50 штук.

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан, приговорил к семи с половиной года лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденная подала жалобу, рассмотрение которой должно пройти 7 ноября. Гособвинение также обжаловало приговор.

Венера Хисамова

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