Дмитрий Муратов написал для суда характеристику на Лилию Чанышеву

Правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов (включен в реестр иностранных агентов) отправил в Верховный суд Башкирии положительную общественную характеристику на экс-координатора уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилию Чанышеву (включена в список экстремистов и террористов), сообщил «Ъ-Уфа» ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

Как указывается в характеристике, госпожа Чанышева являлась эффективным общественным и политическим деятелем. Так, в частности, она популяризировала участие граждан в избирательных процессах, выдвигала свою кандидатуру на выборах в горсовет Уфы, защищала шихан Куштау от разработки, подавала жалобу в УФАС по РБ по закупке пиксельных елок, что позволило вернуть в бюджет 115 млн руб.

Несмотря на то, что Лилия Чанышева сейчас находится в СИЗО, добавил Дмитрий Муратов, она продолжает заниматься общественной деятельностью. В том числе, она отправляла обращения по проблеме переполненности дошкольных и школьных учреждений в уфимском микрорайоне «Юрюзань». «Все вышеизложенное характеризует Чанышеву Лилию Айратовну исключительно с положительной стороны»,— указывается в характеристике.

Таких обращений, по словам Рамиля Гизатуллина, подписал около 50 человек.

В июне Кировский райсуд Уфы признал госпожу Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан, приговорил ее к семи с половиной года лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденная подала жалобу, рассмотрение которой назначено на 16 октября. Гособвинение также обжаловало приговор.

Недавно Рамиль Гизатуллин сообщил, что Лилию Чанышеву этапировали из уфимского следственного изолятора №1 в СИЗО №5 в Дюртюлях. Это действие адвокат расценил как нарушение права своей подзащитной на получение квалифицированной юридической помощи. Он отметил, что на основании решения Кировского райсуда Лилия Чанышева должна была содержаться в СИЗО №1 до вступления приговора в силу.

Венера Хисамова

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