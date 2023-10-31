Apple показала MacBook Pro с новым чипом M3

Компания Apple в рамках мероприятия Scary Fast провела премьеру нового поколения ноутбука MacBook Pro на базе нового чипа M3.

Базовой моделью нового семейства стал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M3, а линейка 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro доступна с флагманским чипом M3 Max. Все модели ноутбуков оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с увеличившейся на 20% относительно предшественника яркостью, камерой FaceTime 1080p и встроенной акустикой с шестью динамиками.

Ноутбуки впервые в своей истории получили поддержку функции Ray Tracing и Mesh Shading, обеспеченную возможностями новых процессоров. Чипы позволили на 40-60% ускорить работу с изображениями, видео и в других задачах по сравнению с ноутбуками на M1 и M1 Pro, а производительность моделей на M3 Max выросла в 2,5 раза по сравнению с прежними устройствами на M1 Max. Заявлено, что новые процессоры позволили увеличить время автономной работы на 11 часов — без подзарядки отдельные версии MacBook Pro могут работать до 22 часов.

Новые MacBook Pro выйдут на рынок в серебристом и сером цветах, а для MacBook Pro с M3 Pro и M3 Max доступен новый черный цвет. Прием предзаказов на компьютеры открыт с 30 октября, а в продаже новинка появится 7 ноября — стоимость 14-дюймового ноутбука составит от $1,6 тыс. за базовую версию, а 16-дюймовый ноутбук обойдется минимум в $2,5 тыс.

Максим Вершинин