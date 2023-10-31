Apple представила 24-дюймовый iMac с новыми чипами M3

Компания Apple в рамках мероприятия Scary Fast провела премьеру нового поколения фирменного семейства чипов M3 и построенного на их базе компьютера-моноблока iMac.

Семейство процессоров M3, M3 Pro и M3 Max стало первым в мире чипом для персональных компьютеров, созданным по 3-нанометровой технологии. Новый графический процессор поддерживает новую технологию «Динамическое кэширование» и впервые на Mac появились новые функции Ray Tracing и Mesh Shading, а также поддерживается декодирование AV1, обеспечивая более эффективное и высококачественное воспроизведение видео из потоковых сервисов. Процессоры поддерживают до 128 Гб памяти и лучше оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. Помимо выросшей мощности и скорости работы, чипы обеспечивают и лучшее энергопотребление.

Первым устройством с процессорами M3 стал моноблок iMac с 24-дюймовым экраном Retina с разрешением 4,5K и яркостью 500 нит. Заявлено, что производительность нового компьютера в 4 раза выше, чем у самой мощной модели iMac с экраном 21,5 дюйма, и до 2,5 раз выше по сравнению с самыми популярными моделями iMac с экраном 27 дюймов.

Новинка получила камеры FaceTime 1080p, микрофоны студийного качества, а также акустику с шестью динамиками и поддержкой Spatial Audio. Заявлена поддержка беспроводных протоколов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, наличие до четырех портов USBC, включая два порта Thunderbolt.

Новый 24-дюймовый iMac на M3 выйдет на рынок в семи — зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом — цветах в комплекте с клавиатурой, мышью и трекпадом соответствующего цвета. Прием предзаказов на компьютер открыт с 30 октября, а в продаже новинка появится 7 ноября — стоимость iMac составит от $1,2 тыс. за базовую версию.

Максим Вершинин