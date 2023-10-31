Тарифы на тот свет признали незаконными

Заведующего отделом бюро судмедэкспертиз трупов в Санкт-Петербурге Виктора Василенко, который ранее занимался делом профессора-расчленителя Олега Соколова, суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Медика обвинили в том, что он брал деньги за ускорение процесса вскрытия тел. Следствию удалось доказать, что Василенко организовал на системной основе практику молниеносной выдачи свидетельств о смерти, в результате чего учреждение незаконно получило свыше 166 млн рублей. В материалах дела говорится, что руководитель морга установил прайс за услуги, которые должны оказываться гражданам бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Петербурга пришел к выводу, что Виктор Василенко с сентября 2019-го по январь 2022-го наладил у себя в отделе морга ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ, бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного) порядок оказания платной консультативной помощи по вопросам танатогенеза (процесс умирания) при острых, хронических заболеваниях и травмах. Стоимость услуги была установлена в размере 6900 рублей. В материалах дела говорится, что средства для исследования трупов на безвозмездной основе, включая осмотр тел на месте их обнаружения, уже были заложены на эти цели в бюджете учреждения. Однако на практике процедура выдачи усопших для захоронения носила длительный характер по причине нехватки сотрудников морга. В обвинительном заключении сказано, что завотделом воспользовался этой ситуацией, чтобы за вознаграждение выдавать родственникам умершего свидетельства о смерти сразу в день обращения под видом фиктивного оказания консультативных услуг.

По данным следствия, Василенко дал распоряжение своим подчиненным, чтобы те предлагали гражданам заключить договор, по которому проводилось внеочередное вскрытие. При этом желающих скорее получить тело убеждали, что процедура носит законный характер, а тариф утвержден ГБУЗ. На судебном слушании представитель прокуратуры заявил, что заведующий морга прекрасно понимал, что в полном объеме такая услуга оказываться не будет ввиду повышенной нагрузки на врачей. По версии обвинения, подсудимый руководствовался тем, что людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, не составляло труда убедить в том, что выдача тела покойного проводится платно. Однако определение причины смерти, проведение вскрытия (аутопсии), оформление и выдача медицинского свидетельства о смерти входят в гарантированный перечень ритуальных услуг по закону и оказываются безвозмездно.

На последнем заседании Красногвардейского райсуда было установлено, что за организацию такого экспресс-сервиса Виктор Василенко необоснованно обратил в доход БСМЭ 166 млн рублей (свыше 24 тыс. договоров), из которых лично ему ушло более 3 млн рублей. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Подсудимый свою вину отрицать не стал и в итоге получил полтора года условно с испытательным сроком на два года.

В 2020 году Виктор Василенко выступал главным судмедэкспертом по делу историка Олега Соколова, который был признал виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. На слушании в Октябрьском районном суде специалист заявил, что жертва умерла из-за выстрелов в голову с близкого расстояния. Позже фигурант «прославился» участием в резонансной вечеринке на 23 февраля со стриптизершами, которые устроили шоу прямо на рабочем месте патологоанатомов. Тогда заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов был временно отстранен от должности городским комитетом по здравоохранению.

Андрей Кучеров