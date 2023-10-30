ФЕОР призвала привлечь к ответственности организаторов беспорядков в Махачкале

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выступил сегодня, 30 октября, с обращением к гражданам России и руководству страны в связи с антисемитскими действиями в республиках Северного Кавказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«События 29 октября в аэропорту Махачкалы, а также предшествующие им происшествия в Нальчике, Хасавюрте и Черкесске четко показывают, что конфликт на Ближнем Востоке уже затронул жизни людей в России и что настроения антиизраильского характера теперь превратились в открытую агрессию по отношению даже к российским евреям»,— заявил Александр Борода.

«Местные власти оказались не готовы к таким инцидентам и допустили масштабные нарушения правопорядка, массовые выступления с открытыми угрозами евреям и израильтянам, которые могли оказаться в аэропорту Махачкалы,— говорится в обращении главы ФЕОР.— Это трудно назвать некомпетентностью — скорее, руководство республик не могло и представить, что многонациональный Кавказ охватят такие волнения».

По его словам, «этот регион исторически был домом для разных народов, которые всегда жили в мире и уважении». «Понимая ответственность, возложенную на меня еврейской общиной России, я призываю руководство страны и правоохранительные органы найти и самым строгим образом наказать всех организаторов и участников антисемитских акций в соответствии с российским законодательством,— сказано в обращении.— Их действия подрывают базовые основы нашего многокультурного и многонационального государства, обесценивают взаимоуважение среди представителей разных конфессий нашего общества».

По словам раввина, «необходимо принять во внимание, что погромщики сформировали свою позицию на основании информации из социальных сетей и средств массовой информации — как российских, так и зарубежных».

«Я прошу уделить большое внимание тому, как освещаются события на Ближнем Востоке — к этому сложному вопросу нужно подходить с большой осторожностью и ответственностью, чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций,— заявил президент ФЕОР.— Нужно усиливать просветительскую деятельность и объяснять, насколько неприемлемо любое проявление ненависти внутри нашей страны».

«Встреча 25 октября президента Владимира Путина с главами традиционных религий показала, что разобщение внутри нашей страны — это чужеродное и недопустимое явление,— убежден президент ФЕОР.— Хочется верить, что после принятых мер никакие эпизоды разжигания межрелигиозной ненависти не повторятся». Сейчас, по его мнению, «общая задача представителей всех конфессий — с еще большей силой доказывать и демонстрировать поддержку и взаимопомощь и ни в коем разе не продолжать тенденцию человеконенавистничества».

Павел Коробов