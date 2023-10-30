30 октября — День памяти жертв политических репрессий

18 октября 1991 года был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В Советском Союзе второй половины XX века политических заключенных официально не было. Нет официально политзаключенных и в России XXI века. Некоторые правозащитные организации с таким утверждением не согласны. Они самостоятельно ведут список тех, кто оказался под следствием, например, за записи в социальных сетях, сообщения в чатах или выступления среди коллег с осуждением действующей политики власти. В галерее «Ъ-СПб» те, кто в этих списках состоит.