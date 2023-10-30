ТАСС: командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку «Днепр»

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), замкомандующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский (справа)

Фото: Министерство обороны РФ Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский (справа)

Фото: Министерство обороны РФ

До Михаила Теплинского должность командующего группировкой войск «Днепр» занимал генерал-полковник Олег Макаревич. Согласно данным из сводок Минобороны, военные из группировки «Днепр» находятся на херсонском направлении.

Михаил Теплинский родился в январе 1969 года в поселке Моспино, расположенном в Донецкой области Украинской ССР. В 1991 году ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время чеченской войны. Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степени.