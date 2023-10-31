Разыгрывающий на $1 млрд

Маленький клуб спортсменов-миллиардеров пополнился четвертым членом. Им стал великий баскетболист Мэджик Джонсон. В отличие от предшественников, он попал в этот клуб исключительно благодаря доходам, полученным после завершения карьеры в результате грамотных инвестиций, а не своим заработкам как игрока, являвшихся просто мизерными по сегодняшним меркам суперзвезд НБА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически все доходы Мэджика Джонсона — результат его деятельности уже после завершения баскетбольной карьеры

Фото: Patricia Schlein / Star Max / GC Images / Getty Images Практически все доходы Мэджика Джонсона — результат его деятельности уже после завершения баскетбольной карьеры

Фото: Patricia Schlein / Star Max / GC Images / Getty Images

Согласно подсчетам Forbes, состояние бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона превысило $1 млрд, достигнув $1,2 млрд. Это чрезвычайно примечательное событие, поскольку Джонсон пополнил крохотный по составу клуб спортсменов-миллиардеров. До Мэджика Джонсона в него вошли два других баскетболиста — Майкл Джордан и Леброн Джеймс, а также гольфист Тайгер Вудс.

Кейс 64-летнего Джонсона, впрочем, довольно существенно отличается от кейсов его предшественников. Все они значительную долю своих доходов получили из «побочных» источников, например, от рекламных контрактов. Но в случае с Джонсоном практически все его доходы — результат деятельности уже после завершения карьеры.

При этом она была, несомненно, великой. В клубе НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон очутился в 1979 году, и его, тогда еще совсем молодого, уже рассматривали как уникальное явление в баскетболе. Дело в том, что с ростом 206 см, характерным для тяжелых форвардов, Джонсон выступал на позиции разыгрывающего, хотя в то время считалось, что ими могут быть исключительно малыши.

Между тем дальнейшие события показали, что эксперты был правы, увидев в нем будущего фронтмена. Джонсон быстро добыл роль лидера клуба, взявшего его под первым номером на драфте, и выиграл с ним в 1980-е пять чемпионатов НБА. Индивидуальных призов в его послужном списке огромное количество. Джонсона трижды признали лучшим игроком лиги, а в матчах всех звезд он выступил 12 раз.

Уже будучи ветераном, он дополнил свою биографию еще одним заметных штрихом. В 1991 году Мэджик Джонсон, живая баскетбольная легенда, шокировал мир, объявив о том, что является ВИЧ-инфицированным. Он ушел из НБА. Однако летом 1992 года Джонсон сыграл за сборную США, почти полностью составленную из баскетбольных легенд и навсегда оставшуюся в истории как единственная настоящая Dream Team, на Олимпиаде в Барселоне, а еще через два года, несмотря на свои проблемы, неожиданно вернулся в «Лейкерс». Сначала он работал в клубе тренером. Но в 1996 году Джонсон снова ненадолго превратился в игрока, прежде чем распрощаться с баскетболом.

Так вот, Мэджику Джонсону не повезло в том смысле, что в его эпоху НБА, которая сейчас платит своим знаменитостям вроде того же Леброна Джеймса более $50 млн в год, еще была относительно скромной в плане финансовых возможностей. Джонсон в «Лейкерс» заработал в общей сложности около $40 млн.

Миллиардером же его сделали, как считает Forbes, прежде всего чрезвычайно грамотные инвестиции после ухода из баскетбола. Джонсон в разное время приобретал пакеты акций различных спортивных клубов — бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс», футбольного «Лос-Анджелес ФК», «Вашингтон Коммандерс» из американского футбола, «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА, а также вкладывал средства в сферы и компании, не имеющие к спорту отношения,— в Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness, EquiTrust. Удивительно, но провальных инвестиций среди них фактически не было.

Провалом было, по сути, лишь одно бизнес-решение Мэджика Джонсона, о котором часто рассказывают американские источники. Он принял его перед появлением в НБА. Рекламные контракты дозревающему гению предложили три компании, производящие баскетбольную экипировку,— Converse, Adidas и Nike. Последняя пыталась заманить Джонсона не деньгами, а пакетом из 100 тыс. акций плюс обязательством выплачивать ему по доллару за каждую проданную пару кроссовок. Мэджик Джонсон выбрал Converse и гарантированные $100 тыс. ежегодно просто потому, что не слишком доверял на излете 1970-х не слишком раскрученной фирме, названной в честь греческой богини победы, хотя позже выяснилось, что сотрудничество с ней принесло бы ему $1 млрд, может, даже уже в предыдущем столетии.

Алексей Доспехов