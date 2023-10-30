Из Франции депортируют 39 россиян, «приверженных радикальному исламу»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ближайшее время местные власти начнут процедуру депортации 39 россиян, являющихся «приверженцами радикального ислама». Перед этим Париж собирается получить согласие Москвы принять этих граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Reuters Фото: Pascal Rossignol / Reuters

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям и начнем соответствующие переговоры и процедуры. Нам необходимо обезопасить нашу страну от возможных негативных проявлений радикального ислама, в том числе от террористических актов»,— рассказал глава МВД в эфире радиостанции RMC. Он не раскрыл фамилии, возраст и другие данные россиян, которым грозит депортация.

Господин Дарманен подчеркнул, что выслать россиян из страны без согласия властей РФ принять их не получится. Пока за гражданами России установлен «самый строгий контроль».

15 октября господин Дарманен сообщал, что около 60 россиян находятся в списке S МВД Франции, в этот перечень вносятся люди, представляющие угрозу для безопасности страны. Около 40 россиян из перечня либо находятся в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер. По словам министра внутренних дел Франции, выслать всех фигурантов этого списка из страны невозможно из-за позиции Европейского суда по правам человека, осуждающего подобные «неизбирательные меры».

Александр Кислов