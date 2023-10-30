Главные новости к утру 30 октября
В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. На его территорию ворвались протестующие против приземления самолетов из Тель-Авива. Пострадали больше 20 человек. Возбуждено уголовное дело. Работа аэропорта приостановлена. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, религиозные деятели и организации. Об антисемитских выступлениях на Северном Кавказе
Минэнерго и Минфин обсуждают расширение налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, выяснил «Ъ». В частности, согласно итогам совещания в ХМАО в конце августа, предлагается предоставить таким залежам налоговые вычеты по НДПИ на десять лет. Подробнее
Российские войска обнаружили в Черном море два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны РФ. По району обнаружения было «нанесено огневое поражение».
Затратам на расширение Восточного полигона спланировали поэтапное снижение, узнал «Ъ». Строительство вторых Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и моста через Амур обойдется существенно дешевле всего предшествующего расширения мощностей магистрали. Подробнее
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. Он заявил, что политика Запада несет угрозу столкновения ядерных держав, обвинил западные страны в использовании Украины, как «тарана», и рассказал о том, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты.
Число убитых в секторе Газе детей за три недели войны составило 3195 человек, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Это больше, чем число детей, погибших в войнах во всем мире за год в 2019–2022 годах.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Подмосковные власти готовят проект новой дороги: Восточная хорда на северо-востоке региона соединит недавно открытую М-12 и строящуюся Мытищинскую хорду, узнал «Ъ». В правительстве Московской области не исключили, что будут привлекать для строительства частные средства. Однако инвесторов пока не нашлось. О проекте
Экс-директор Института проблем морских технологий Александр Щербатюк получил условный срок за продажу робота в Китай. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Производитель лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» из Южной Кореи задумался о вертикальной интеграции бизнеса в России. Компания создала подразделение в Тамбове для выпуска муки. О бизнесе
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил рекорд по числу побед за сезон в «Формуле-1». Победа стала для пилота 51-й в карьере. Это четвертый результат в истории.
Российская Team Spirit во второй раз выиграла чемпионат мира The International по Dota 2. В состав команды входят россияне Магомед Халилов, Денис Сигитов, Ярослав Найденов и украинцы Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков.
О предстоящих 30 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».