Главные анонсы 30 октября

Московская биржа изменит порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав индекса Мосбиржи в рамках дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. Кроме того, пройдет заседание совета директоров Мосбиржи.

Представители России и Белоруссии обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства.

В Москве пройдет заседание совета директоров ЛУКОЙЛа. В повестке внесение изменений в положения о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров и другим вопросам.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопросы о ежеквартальном отчете об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2023 года, о внедрении профессиональных стандартов в деятельность общества, его дочерних обществ и организаций, о согласовании позиции по голосованию его представителей в органах управления АО «Газпром бытовые системы».

В Мирном пройдет заседание совета директоров АЛРОСА. В повестке утверждение программы отчуждения непрофильных активов в новой редакции, рассмотрение вопросов о возможности перехода компании и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и другие.

Авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Также увеличится количества рейсов «Аэрофлота» по этому маршруту.

В Ростове-на-Дону арбитражный суд рассмотрит иск итальянской компании-производителя вин Davide Campari — Milano NV (Campari Group) о запрете ввоза своей продукции в РФ.

В Ливадии (Крым) состоятся торги по продаже национализированной квартиры Елены Зеленской.

Хорошевский суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Максима Каца и Льва Пономарева (оба включены в реестр иностранных агентов) из-за непредоставления отчета о деятельности в уполномоченный орган.

Страны G7, как ожидается, объявят о добровольном кодексе поведения компаний для искусственного интеллекта.

В Париже в театре Шатле состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».