Главные анонсы 30 октября
Московская биржа изменит порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав индекса Мосбиржи в рамках дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. Кроме того, пройдет заседание совета директоров Мосбиржи.
Представители России и Белоруссии обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства.
В Москве пройдет заседание совета директоров ЛУКОЙЛа. В повестке внесение изменений в положения о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров и другим вопросам.
В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопросы о ежеквартальном отчете об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2023 года, о внедрении профессиональных стандартов в деятельность общества, его дочерних обществ и организаций, о согласовании позиции по голосованию его представителей в органах управления АО «Газпром бытовые системы».
В Мирном пройдет заседание совета директоров АЛРОСА. В повестке утверждение программы отчуждения непрофильных активов в новой редакции, рассмотрение вопросов о возможности перехода компании и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и другие.
Авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Также увеличится количества рейсов «Аэрофлота» по этому маршруту.
В Ростове-на-Дону арбитражный суд рассмотрит иск итальянской компании-производителя вин Davide Campari — Milano NV (Campari Group) о запрете ввоза своей продукции в РФ.
В Ливадии (Крым) состоятся торги по продаже национализированной квартиры Елены Зеленской.
Хорошевский суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Максима Каца и Льва Пономарева (оба включены в реестр иностранных агентов) из-за непредоставления отчета о деятельности в уполномоченный орган.
Страны G7, как ожидается, объявят о добровольном кодексе поведения компаний для искусственного интеллекта.
В Париже в театре Шатле состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23.
О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».