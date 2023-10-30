Российские войска нанесли удары по двум безэкипажным катерам в Черном море

Российские войска обнаружили в Черном море два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны РФ. По району обнаружения было «нанесено огневое поражение».

Катера были обнаружены техническими средствами наблюдения примерно в 4:00 в акватории Черного моря, передает ТАСС сообщение ведомства. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев незадолго до появления сообщения Минобороны РФ сообщал, что силы Черноморского флота, по предварительной информации, отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Минобороны не уточняло информацию о БПЛА. В ночь на 29 октября средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Леонид Уварчев