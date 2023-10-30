Налоги на раз-два-ТРИЗ

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго и Минфин обсуждают расширение налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. В частности, согласно итогам совещания в ХМАО в конце августа, предлагается предоставить таким залежам налоговые вычеты по НДПИ на десять лет. Кроме того, Минэнерго ищет возможность расширить периметр месторождений, которые могут перейти на налог на дополнительный доход, но Минфин готов рассматривать подобные предложения только в случае отсутствия выпадающих доходов бюджета.

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В распоряжении “Ъ” оказался протокол совещания о повышении экономической и технологической эффективности нефтегазовой отрасли, которое проходило в ХМАО 30 августа с участием нефтекомпаний, Минфина, Минэнерго, Роснедр и властей региона. В частности, документ предполагает ряд мер по налоговому стимулированию разработки месторождения. Так, предлагается предоставить отрасли налоговый вычет по НДПИ для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа до достижения «определенного коэффициента возмещения затрат недропользователя» сроком на десять лет с начала добычи. Также упомянуто отнесение к ТРИЗам газоконденсатных залежей в низкопроницаемых пластах с аномальным пластовым давлением. Кроме того, согласно протоколу, обсуждалось стимулирование геологоразведочных работ — сейсморазведки, параметрического и поискового бурения — с помощью налогового вычета по НДПИ в объеме затрат на региональных и поисково-оценочных этапах.

В рамках совещания представители Минэнерго и Минфина обсуждали также расширение числа участков, которые могут перейти на налог на дополнительный доход (НДД). Так, согласно поручению, до 1 февраля 2024 года ведомства должны будут определить параметры для отбора участков для «возможного включения в четвертую группу НДД» (туда входят новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5%). «В случае улучшения экономической ситуации и бюджетной устойчивости» в 2024–2026 годах предлагается проработать вопрос о расширении периметра третьей группы (участки в Западной Сибири с выработанностью 20–80%). При этом донастройка нового налогового режима возможна лишь в случае отсутствия выпадающих доходов в новом бюджетном цикле. «Поддерживаю предложения нефтяных компаний по включению в Налоговый кодекс около 70 участков недр для перевода на режим НДД. А также предложения компании "Роснефть" по донастройке этого режима»,— отмечала 30 августа глава ХМАО Наталья Комарова. В этом году Минфин был против расширения периметра НДД, такое право было предоставлено лишь для месторождений сверхвязкой нефти.

В секретариате вице-премьера Александра Новака перенаправили вопрос в Минэнерго, где переадресовали его в Минфин. В Минфине оперативно не смогли прокомментировать вопрос.

Также рассматривается предоставление участков в ХМАО по заявительному принципу. В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко заявили “Ъ”, что поручили профильным ведомствам соответствующие предложения.

С учетом позиции Минфина введение новых льгот для трудноизвлекаемых запасов на сегодняшний день маловероятно, считает эксперт по налогам Борис Луцет. Более реальным вариантом выглядит работа по их включению в периметр НДД, а также дискуссия по налоговым льготам по низконапорному газу, березовской свите, угольному метану и другим ТРИЗам в газовой отрасли. Выпадающие доходы бюджета — то есть разница между льготной ставкой НДПИ и полной ставкой — на нефтяные ТРИЗы (низкопроницаемые пласты, тюменская свита) в материалах к проекту бюджета оцениваются в 178 млрд руб. в 2023 году и 229 млрд руб. в 2024 годах, на баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые отложения приходится еще 45 млрд руб. и 52 млрд руб. соответственно. Выпадающие доходы в связи с переводом сверхвязкой нефти на НДД оцениваются в 2024 году в 48 млрд руб. Таким образом, заключает господин Луцет, льготы для нефтяных ТРИЗов в 2024 году составят более 300 млрд руб., что «довольно прилично».

Что касается НДД, то он продолжает восприниматься отраслью как наиболее эффективный налог, а периметр входящих в него месторождений неуклонно расширяется и в 2022 году составил 46% от всей добычи нефти. Впрочем, Минфин проводит последовательную политику по снижению привлекательности этого режима, который все больше отходит от классического понимания НДД, говорит эксперт, напоминая о масштабных корректировках НДД в 2020 году и недавних ограничениях возможности признания исторических убытков. Сумма бюджетных расходов по НДД оценивается в 1,1–1,2 трлн руб. в 2023–2024 годах — это треть всех нефтегазовых налоговых расходов. А с учетом необходимости мобилизации бюджетных доходов и бесконечных поисков источников компенсации демпфера, полагает Борис Луцет, ближайшее будущее НДД выглядит не слишком радужным.

Дмитрий Козлов