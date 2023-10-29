ЦСКА пошатнул лидерство

В центральном матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» — 1:0. Лидер премьер-лиги потерпел первое поражение и подпустил к себе «Зенит», который отстает теперь всего на два очка. Тем временем помимо ЦСКА улучшили свои позиции «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦСКА (в красно-синей форме) остановил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу и обыграл лидера чемпионата

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ ЦСКА (в красно-синей форме) остановил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу и обыграл лидера чемпионата

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В матче с ЦСКА «Краснодару» нужно было срочно укрепить свое лидерство, которое пошатнулось после третьей подряд победы «Зенита», ведь еще недавно комфортное семиочковое преимущество кубанцев перед петербуржцами съежилось до двух баллов. Тем более что запас прочности был просто необходим подопечным Владимира Ивича перед предстоящими разборками в конце первого круга с ближайшими конкурентами — «Крыльями Советов» и тем же «Зенитом».

ЦСКА испытывал, конечно, куда более серьезное турнирное давление, чем «Краснодар», находясь на восьмом месте с 18 очками. А тут еще армейцы потеряли перед важным противостоянием ведущего центрального защитника Виллиана Рошу, перебравшего с желтыми карточками, и универсала Максима Мухина, который вообще надолго выбыл из строя в связи с разрывом передней крестообразной связки. Причем в последних встречах Мухин тоже выполнял функции одного из трех центрбеков.

Несмотря на это, главный тренер красно-синих Владимир Федотов не отказался от привычной схемы, и в тройку с Мойзесом встали Илья Агапов, а также номинальный опорник Саша Зделар. Их основной задачей было сдержать Джона Кордобу. Чаще всего с колумбийским «быком» бодался Мойзес, для чего бразильцу приходилось применять широкий спектр приемов, в том числе запрещенных правилами. И в дебюте Кордоба заработал опасный стандарт, который сам же пытался завершить, подставив голову под удар Эдуарда Сперцяна.

Еще опаснее оказался угловой «Краснодара», когда головой бил Витор Тормена и ЦСКА спас защитник Милан Гаич, выбивший мяч из пустых ворот. Но и нападающий хозяев Федор Чалов имел хороший момент, когда свою команду уже выручил вратарь Матвей Сафонов. В целом игра была ничейная, однако незадолго до перерыва Аббосбек Файзуллаев одним пасом обострил ситуацию в штрафной площади гостей, а Чалов благодаря техничной обработке легко отклеился от цепкого Хуниора Алонсо и вторым касанием нанес неотразимый даже для такого мастера сейвов, как Сафонов, удар.

«Краснодар» уже в третий раз кряду проиграл первый тайм, при этом в двух предыдущих матчах все равно добивался положительного результата. Сейчас же у лидера чемпионата возникли очень большие трудности. Кубанцам надо было сравнивать счет, а ЦСКА им таких возможностей практически не давал. Зато подключившийся в атаку Агапов мог удвоить перевес армейцев. Защитник, видимо, растерялся, очутившись совершенно один перед чужими воротами, и пробил в Сафонова.

Впрочем, тот же Агапов едва не привез и в свои, когда упал только при виде прессинговавшего его Кордобы. Форвард отнял мяч и мгновенно переадресовал Никите Кривцову, перед которым уже оставался лишь Игорь Акинфеев. Но знаменитый вратарь не раз доказывал, что в его случае и один в поле воин. А потом ЦСКА еще и повезло — сначала когда Кордоба не успел замкнуть прострел Кривцова, а особенно когда Лукас Оласа закрутил мяч в мертвую для Акинфеева зону и попал в штангу.

В горячей концовке «Краснодар» постоянно висел на воротах соперника и тем не менее не сумел избежать поражения, которое стало для него первым в нынешнем чемпионате. И теперь его лидерство под вопросом. Команда Ивича остановилась на отметке 28 очков, а у «Зенита» — 26.

ЦСКА же вышел на пятое место с 21 баллом. Столько же у «Динамо», поднявшегося на четвертую строчку. Бело-голубые не выигрывали на протяжении пяти туров, но у «Урала», который приехал к ним в гости, эта серия составляла и вовсе семь матчей. В итоге долгожданную победу одержали москвичи — 2:1. Константин Тюкавин забил головой с подачи Дмитрия Скопинцева, а Битело помогли отличиться Федор Смолов и рикошет от защитника екатеринбуржцев Эмерсона. Илья Ишков лишь сократил разницу перед финальным свистком, правда, сделал это очень красиво.

13-й тур «Рубин»—«Балтика» 1:0 Вада, 89 «Факел»—«Спартак» 2:0 Марков, 70 (пен.); Максимов, 84. Удаление: Бабич («Спартак»), 70 (2 ж. к.) «Крылья Советов»—«Оренбург» 1:1 Гарре, 24 — Матиас Перес, 66 «Ростов»—«Локомотив» 1:0 Щетинин, 3 «Зенит»—«Ахмат» 2:1 Сергеев, 32; Кассьерра, 37 — Конате, 24 «Пари Нижний Новгород»—«Сочи» 1:0 Калинский, 38. Незабитые пенальти: Дркушич, 63; Нобоа (оба — «Сочи»), 90+3 «Динамо»—«Урал» 2:1 Тюкавин, 42; Бителло, 61 — Ишков, 90+5 ЦСКА—«Краснодар» 1:0 Чалов, 41 Турнирная таблица В Н П М О 1. «Краснодар» 8 4 1 21:8 28 2. «Зенит» 8 2 3 27:13 26 3. «Крылья Советов» 6 4 3 27:18 22 4. «Динамо» 5 6 2 19:16 21 5. ЦСКА 5 6 2 23:17 21 6. «Нижний Новгород» 6 2 5 12:11 20 7. «Спартак» 6 2 5 18:20 20 8. «Локомотив» 5 5 3 18:17 20 9. «Ростов» 4 4 5 21:24 16 10. «Урал» 4 4 5 14:20 16 11. «Рубин» 4 4 5 12:20 16 12. «Факел» 4 3 6 11:15 15 13. «Ахмат» 3 3 7 13:17 12 14. «Оренбург» 3 3 7 15:21 12 15. «Балтика» 3 2 8 12:19 11 16. «Сочи» 3 0 10 13:20 9

Александр Ильин