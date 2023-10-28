Бывший вице-премьер США Майк Пенс снял свою кандидатуру с президентских выборов

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что завершает свое участие в предвыборной гонке за пост президента Соединенных Штатов, передает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-президент США Майк Пенс

Фото: Eric Gay / AP Бывший вице-президент США Майк Пенс

Фото: Eric Gay / AP

«После долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня. Мы всегда знали, что это будет нелегкая борьба, но я ни о чем не жалею»,— сказал господин Пенс на собрании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

64-летний Майк Пенс был вице-президентом США во время президентства Дональда Трампа — с 2017 по 2021 год. С 2013 по 2017 год он был губернатором Индианы, до этого представлял штат в Конгрессе. Господин Пенс выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в июне 2023 года.

Согласно результатам сентябрьского опроса, проведенного телеканалом CNN, экс-президента США Дональда Трампа поддерживают 58% республиканских избирателей. Майка Пенса поддерживали 4% опрошенных.

Подробнее — в материале «Республиканцы и три президента».

Эрдни Кагалтынов