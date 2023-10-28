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обновлено 17:56

Воронежский «Факел» обыграл московский «Спартак» в 13-м туре РПЛ

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» на своем поле обыграл одного из лидеров чемпионата — московский «Спартак». Матч завершился со счетом 2:0.

На 70-й минуте защитник гостей Срджан Бабич получил второе предупреждение и покинул поле. Назначенный пенальти реализовал Евгений Марков. А на 83-й минуте форвард хозяев Максим Максимов завершил фланговую атаку.

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, на трибунах Центрального стадиона профсоюзов собрались 11609 болельщиков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в первую очередь обратил внимание на плохое состояние поля после прошедшего снегопада и проливного дождя: «Команда в таком матче, когда невозможно было играть, кое-что показала. Но две индивидуальные ошибки стоили нам дорогого. Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовится. Мы должны принять поражение, продолжать подготовку к последующим матчам. Такое случается — бывает и снег, и холодно — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, «при таком состоянии поля» «Факел» — «лучшая команда в чемпионате»: «У них два мощных нападающих и футболисты, которые привыкли к борьбе. Команда поменялась с новым тренером — это команда с хорошей поддержкой, с характером. Команда, которая может быть очень неудобной для соперников, может показывать хороший футбол».

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заметил, что сегодня команда «проделала хорошую работу» и обыграла сильного соперника: «Нам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать. "Спартак" для всех — красная тряпка. И мы должны быть хищниками, чтобы эту тряпку разорвать. Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли. Поле для нас тоже тяжелое, но это была в первую очередь стратегическая победа».

Вратарь «Факела» Александр Беленов после матча отметил, что воронежцы «выиграли по делу»: «Доминировали в игре, а поле одинаковое для обеих команд. Играли в свою игру. Приятно выигрывать, приятно, когда полный стадион». Защитник Федор Кудряшов заметил, что «было нелегко»: «Эпизодами получалось играть в футбол. Все сейчас говорят про поле, ищут причину». Нападающий Евгений Марков назвал игру «Факела» «прекрасной».

«Уверенная победа, которая войдет в историю воронежского футбола! — поздравил воронежский клуб губернатор Александр Гусев.— Больше 11,5 тысяч зрителей на стадионе и сотни тысяч у экранов телевизоров, уверен, получили колоссальное удовольствие от мужественной игры двух легендарных соперников».

Сейчас «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Однако значительной части команд еще предстоят игры 13-го тура.

В следующем туре, 4 ноября, воронежский клуб в Грозном встретится с местным «Ахматом», который еще в начале текущего сезона тренировал нынешний наставник воронежцев Сергей Ташуев.

Владимир Зоркий, Александр Прытков, Олег Мухин

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