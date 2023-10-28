Минюст подал иск в суд Москвы о ликвидации «Русского ПЕН-Центра»

Мещанский районный суд Москвы получил иск Минюста о ликвидации Русского ПЕН-центра. Об этом стало известно из извещения, размещенного на сайте министерства. Внимание на это обратило «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом).

Согласно картотеке, заявление было зарегистрировано 28 сентября. Суд назначил беседу по иску на понедельник, 30 октября. С чем связан иск, Минюст не уточняет.

Русский ПЕН-центр — российское отделение международной правозащитной неправительственной организации «ПЕН-клуб». Она объединяет писателей и журналистов для защиты их коллег, которые подвергаются репрессиям. Международный ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году в том числе с целью «выступить за свободу выражения мнений и в качестве мощного голоса в защиту писателей, которых преследуют, заставляют замолчать, заключают в тюрьму и иногда убивают за их взгляды», говорится в манифесте (.pdf) организации. Русский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Санкт-Петербургский русский ПЕН-клуб Минюст в мае признал иностранным агентом.