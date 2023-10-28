Дело о махинациях в борьбе с украинскими БПЛА на Крымскому мосту рассмотрит суд

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Для защиты Крымского моста и Керченского пролива полковник закупил два комплекса «Орел-БПЛА», которые как считает следствие, по своим характеристикам не могли противостоять вражеским дронам, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, полковник злоупотребил своими должностными полномочиями, потратив на два комплекса, которые не могут противостоять беспилотникам противника, около 400 млн руб. В результате важный стратегический объект в условиях проведения специальной военной операции (СВО) оказался в «досягаемости» огневого поражения противника.

Согласно материалам дела, Росгвардия должна была приобрести два комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста еще в 2020 году. Выполнение этой задачи было возложено на полковника Волкова. По версии следствия, к ее выполнению он приступил только в конце сентября, когда в ведомстве планировали закрывать финансовый год.

Как было установлено Сергей Волков, поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов «Орел-БПЛА». Однако, по версии следствия, офицер знал, что данные комплексы имеют характеристики, не соответствующие техзаданию.

Уголовное дело в отношении полковника Волкова было зарегистрировано во 2-м Западном окружном военном суде. Однако пока не закреплено за конкретным судьей. Как предполагает «Ъ», материалы дела могут быть рассмотрены в закрытом режиме.

Андрей Николаев

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