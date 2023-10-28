Главные новости к утру 28 октября
«Хамас» заявил о вторжении Израиля в сектор Газа. Незадолго до этого ЦАХАЛ объявил о расширении военной операции. По информации СМИ, израильские танки въехали в анклав. О действиях Израиля
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом». Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина. Израиль заявил, что ООН лишилась легитимности, «Хамас» приветствовал резолюцию. Россия призвала стороны конфликта прислушаться к Генассамблее. О кризисе в ООН
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
США за 10 дней подверглись больше 20 атакам в Ираке и Сирии. 21 военный пострадал. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции. США назвали это предупреждением, а Иран заявил о риске открытия «новых фронтов» против Вашингтона. О рисках расширения конфликта
Россия показала в Совете Безопасности ООН обломки боеприпасов западного производства, которые использует Украина. Среди них — американские HIMARS, а также франко-британские Storm Shadow, на которых «отчетливо читается made in France». О поддержке Украины странами Запада
Уголовное дело о махинациях в борьбе с украинскими дронами поступило в суд, узнал «Ъ». Обвиняемым является бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергей Волков. Подробнее
США и Китай договорились проработать проведение встречи лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина.
Подозреваемый в массовом убийстве в американском штате Мэн найден мертвым спустя два дня после нападения. При стрельбе 18 человек погибли, 13 были ранены.
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Массовая стрельба на северо-востоке США
По итогам трех кварталов 2023 года продажи физических копий консольных игр в рознице снизились на 8,3% год к году в физическом выражении и на 6% в денежном. Обратная ситуация наблюдается на маркетплейсах и классифайдах, куда постепенно смещается торговля дисками с играми. Подробнее