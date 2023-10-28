МИД Ирана предупредил о возможном открытии новых фронтов против США

Полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его мнению, эскалация в секторе Газа в итоге может привести к тому, что ситуация выйдет из под контроля во всем регионе.

«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США»,— сказал господин Абдоллахиян Bloomberg. Он призвал США определиться, хотят ли они эскалации конфликта.

«Открытие новых фронтов неизбежно, и это заставит Израиль пожалеть о своих действиях»,— добавил иранский министр. По его мнению, ситуация находится «на грани взрыва».

Господин Абдоллахиян прокомментировал атаку США объектов в Сирии. Вашингтон утверждал, что они связаны с группировками, которые поддерживает Иран. Министр отметил, что Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. «Но мы не просто наблюдаем за происходящим. Исламская Республика Иран будет действовать в соответствии со своими национальными интересами»,— добавил он.

США за 10 дней подверглись больше 20 атакам в Ираке и Сирии. Вашингтон связывает нападения с группировками, которых поддерживает Иран. Американские истребители нанесли удары по объектам в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал это предупреждением Ирану.

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

Леонид Уварчев