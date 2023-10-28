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Коммерсантъ FM
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Как меняется рынок консалтинга в России?

Подкаст «Карьера 2.0». Выпуск 24

Что нужно для запуска своей компании на рынке консалтинга? Насколько конкурентна среда и где искать кадры? Сколько зарабатывают профессиональные консультанты в сфере горнодобывающей и тяжелой промышленности? На эти и другие вопросы ведущей “Ъ FM” Дарье Надиной ответила генеральный директор консалтинговой компании Excellence Expert Виктория Шубочкина.

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