Как меняется рынок консалтинга в России?

Что нужно для запуска своей компании на рынке консалтинга? Насколько конкурентна среда и где искать кадры? Сколько зарабатывают профессиональные консультанты в сфере горнодобывающей и тяжелой промышленности? На эти и другие вопросы ведущей “Ъ FM” Дарье Надиной ответила генеральный директор консалтинговой компании Excellence Expert Виктория Шубочкина.