Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие сделки были заключены в сезоне 2022-2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

И опять возвращаемся к сезонным результатам рынка современного искусства. Эксперты особо отмечают невероятный объем трансакций, который даже выше, чем был во время восстановления после пандемии COVID-19 годом ранее.

Напомню, что в сезоне 2022/2023 на мировой рынок современного искусства вышло абсолютно рекордное количество произведений искусства — более 123 тыс. Чтобы вы поняли: это вдвое выше, чем объем трансакций, наблюдавшийся десять лет назад, и в 100 раз превышает объем, который был в начале 2000-х годов.

Интересно, что значительно увеличились продажи произведений искусства в сегменте менее $5 тыс., так сказать, «$5 тыс. минус». Фактически он является самым оживленным на рынке: было продано почти 99 тыс. произведений совриска, то есть в три раза больше, чем десять лет назад. Эксперты отмечают, что этот исторический рекорд по продаже произведений современного искусства в категории «$5 тыс. минус» является лучшим показателем постоянного расширения арт-рынка.

В сравнении с десятками тысяч так называемых доступных (affordable) лотов сделки с произведениями «голубых фишек» на миллионы долларов представляют собой, по сути, микрорынок. Сразу после пандемии COVID-19 результаты семизначных аукционов достигли исторического максимума в 372 лота; это было в 2021-2022 годах. В этом году ритм менее безумный, но все же оживленный: 290 произведений современного искусства продались по цене выше порога в $1 млн, в том числе $11 лотов выше 10 млн.

А, кстати, больше 19 тыс. лотов на мировых аукционах уходило в диапазоне от $500 до $1 тыс. А еще 47 тыс. — ниже $500.