Прибыль крупнейшего в мире производителя меди Codelco упала за 9 месяцев на 65%

Прибыль до налогов крупнейшего в мире производителя меди — чилийской компании Codelco упала за девять месяцев 2023 года на 65%, до $917 млн. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) в этот же период сократился на 31%, составив $3,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Ухудшение показателей связано со снижением производства. Объем выпуска продукции уменьшился на 9%, до 966 тыс. т. При этом цены на медь в течение года снижались из-за сокращения спроса, вызванного макроэкономической ситуацией в мире и замедлением производства в Китае. Одновременно Codelco столкнулась с ростом производственных издержек.

Однако, стоит отметить, что в третьем квартале показатели компании стали улучшаться. Производство меди выросло на 2,1% и составило 333 тыс. т.

Яна Рождественская