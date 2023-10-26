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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Интер РАО» за 9 месяцев снизилась в 6,8 раза

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев текущего года снизилась в 6,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 4,86 млрд руб. Выручка компании снизилась на 42,8% и составила 31,1 млрд руб. Об этом говорится в материалах «Интер РАО» на портале раскрытия информации.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчету компании, себестоимость продаж снизилась на 7,2%, до 25,1 млрд руб., убыток от продаж составил 2,53 млрд руб. (прибыль в 2022 году составила 18,66 млрд руб.). По данным «Интерфакса», на конец сентября денежные средства на счетах компании оценивались в 182,74 млрд руб.

«Интер РАО» — энергетический холдинг, являющийся единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Основные акционеры компании — «Роснефтегаз» (26,37%), «Интер РАО Капитал» владеет 29,56% акций. По состоянию на конец 2021 года 8,57% акций принадлежали ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (сейчас ПАО «Россети»), 34,24% акций находились в свободном обращении. «Интер РАО» работает в России, СНГ и Европе. В России компания представлена более чем в 30 регионах.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Ъ» «''Интер РАО'' продало Китаю пошлину».

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