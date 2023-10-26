Квартальная прибыль Meta выросла более чем вдвое

Выручка корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в третьем квартале выросла на 23%, до $34,1 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 160%, составив $11,6 млрд. Эти результаты оказались лучше прогнозов, акции Meta выросли на 4% после закрытия торгов в среду. С начала года акции компании выросли на 140% — после сильного снижения в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хорошие квартальные результаты Meta связаны в первую очередь с восстановлением доходов от цифровой рекламы: число просмотров выросло на 31%, средняя цена объявления снизилась на 6% — это минимальное снижение за последние два года. Ранее Alphabet и Snap также сообщили об улучшении рекламных доходов.

Кроме того, стало сказываться сокращение издержек, о котором глава Meta Марк Цукерберг объявил в прошлом году. С того момента корпорация сократила 21 тыс. сотрудников. В третьем квартале ей удалось снизить издержки на 7%, до $20,4 млрд. «Возможно, компания начинает выбираться из проблем, так как (она.— ''Ъ'') продолжает концентрироваться на улучшении операционной эффективности»,— считает старший аналитик портала Investing.com Джесси Коэн. Он отметил, что это самый прибыльный квартал Meta за последние годы.

Почему власти США объявили полномасштабную войну Meta — в материале «Ъ».

Яна Рождественская