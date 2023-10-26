Определен подрядчик по разработке документации второго этапа Красногорского гидроузла

В Омской области выбрали подрядчика на разработку проектной документации для строительства 2 этапа водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Стоимость контракта составила около 613 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Победителем аукциона, по данным минтранса региона, стало АО «Ленгипроречтранс» (Санкт-Петербург АО). Работы должны быть выполнены до 22 ноября следующего года. Заказчиком выступает управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области.

На втором этапе планируется создать водохранилище протяженностью 65 км, завершить строительство основных и второстепенных сооружений и объектов правого берега, объектов инженерной защиты и сдача гидроузла в постоянную эксплуатацию.

Ранее власти Омской области заключили с московским ООО «Межрегионстрой» контракт на достройку Красногорского гидроузла за 4,6 млрд руб. Приступить к работам подрядчик должен был 1 августа. По состоянию на 21 июля готовность объекта составляла 53%. Ввод сооружений первого этапа намечен на 2025 год.

Возведение Красногорского гидроузла ведется с 2011 года. В 2015 году работа по проекту были остановлены из-за отсутствия средств В июле 2019 года стоимость работ оценивалась в 10,3 млрд руб.

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Александр Киселев