За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 43 боеприпасами и одним беспилотником

В среду, 25 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 43 боеприпаса и атаковали регион одним беспилотником. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Днем ранее по Белгородской области было выпущено 192 снаряда.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас.

В Волоконовском районе в селе Тишанка с беспилотника был сброшен неустановленный боеприпас. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино ударили пятью артиллерийскими минами, также там сбросили два взрывных устройства с дрона. Над селом Доброе был сбит беспилотник противника.

В Шебекинском городском округе по селу Белянка было выпущено девять артиллерийских мин, по селу Новая Таволжанка — семь, по селу Середа — шесть, по хутору Мухин — четыре, по хуторам Панков и Марьино — по три.

Как Белгородская области усиливает оборону на фоне снижения интенсивности обстрелов — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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