«Вкусно и Сытно» оценили на полмиллиарда

Арбитражный управляющий тольяттинского потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» Иван Заряев подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей организации либо взыскании с них 514 млн руб. убытков предприятия. В списке ответчиков: предполагаемая создательница потребительского кооператива Галина Федотова, ее сын Олег Федотов с супругой Тамарой Федотовой, совладельцы организации Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина, Виктор Цедин, Ирина Бухонова и председатель кооператива Владимир Косягин. Пятерым из них в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. По словам юристов, взыскать всю сумму в подобных случаях почти никогда не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно отчету по итогам процедуры наблюдения, балансовая стоимость имущества кооператива составляет 83 млн рублей

Фото: Сабрина Самедова Согласно отчету по итогам процедуры наблюдения, балансовая стоимость имущества кооператива составляет 83 млн рублей

Фото: Сабрина Самедова

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление конкурсного управляющего потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» Ивана Заряева о привлечении контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности либо взыскании с них убытков в размере 514 млн руб. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Ответчиками являются предполагаемая создательница потребительского кооператива Галина Федотова, ее сын Олег Федотов с супругой Тамарой Федотовой, совладельцы организации Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина, Виктор Цедин, Ирина Бухонова и председатель кооператива Владимир ­Косягин.

Производственный кооператив «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» создан в мае 2018 года. Собственниками организации, по данным «СПАРК-Интерфакса», являются Ирина Бухонова, Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина и Виктор Цедин. Эти же лица владели производственными кооперативами «Народная сберегательная касса», «Народный» и «Прогресс». Среди собственников «Народной сберегательной кассы» значится Галина Федотова. «Фабрика продуктов» занималась производством полуфабрикатов из мяса, часть продукции реализовывалась через собственную торговую сеть «Народный». Участникам организации предлагалось сделать вклад в развитие предприятия под 13–20% годовых. Филиалы ПК находились в Ульяновской, Свердловской, Оренбургской областях, Республике Татарстан и других регионах страны. В 2019 году правоохранительные органы начали расследовать уголовное дело о незаконном привлечении вкладов кооперативом. В 2022 году Галине Федотовой, Олегу Федотову и Тамаре Федотовой вменили три статьи УК РФ: ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Владимиру Косягину и Виктору Цедину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 и 4 ст. 159. Следствие добилось ареста более 80 объектов недвижимости, принадлежащих кооперативу и обвиняемым, на сумму около 350 млн руб. По последним данным, от деятельности потребительского кооператива пострадали более 2600 человек, сумма ущерба составляет 1,2 млрд руб.

Согласно отчету по итогам процедуры наблюдения, балансовая стоимость имущества кооператива составляет 83 млн руб. Сумма требований кредиторов составляет около полумиллиарда рублей. Как поясняет управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, привлеченное к субсидиарной ответственности лицо, как правило, обязано выплатить всю сумму непогашенных требований кредиторов, которая может быть существенно больше, чем убытки от его незаконных действий, убытки же взыскиваются в твердой сумме — в зависимости от того, какие потери возникли у должника в связи с конкретными действиями винов­ного лица. Зоя Галеева отмечает, что взыскать всю сумму практически никогда не удается. По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, шансы на удовлетворение напрямую зависят от наличия доказательств того, что решения и действия, например, вывод активов, заключение заведомо невыгодных для организации-банкрота сделок, кредитование аффилированных лиц и т.д. либо привели к причинению ущерба самой организации, либо к нарушению финансовой устойчивости с последующим уходом в банкротные процедуры.

Сабрина Самедова