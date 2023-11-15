Сегодня исполняется 72 года директору ФСБ РФ Александру Бортникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Ассоциации юристов России, в 1994–1995 годах — директор ФСБ РФ Сергей Степашин:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Ваше преданное служение интересам российского государства вносит значительный вклад в мир и безопасность нашей страны. Вы находитесь в эпицентре событий, от которых зависит и будущее России. Ваше мужество, мудрость, верность делу и самоотверженность истинного офицера являются примером для молодых и будущих сотрудников Федеральной службы безопасности России. Сегодня, как никогда ранее, роль ФСБ в жизни государства огромна, и, безусловно, от Вашей деятельности обуславливаются порядок и спокойствие на территории нашей страны. Желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, новых побед и успехов на благо Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»