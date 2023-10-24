Таймырскому углю не хватает балкеров
АЕОН пока не заказала ни одного судна для своего арктического проекта
Корпорация АЕОН пока не заключила контракты на строительство ни одного из 16 балкеров ледового класса, которые необходимы для вывоза угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре, хотя первые два судна должны быть построены уже к концу 2025 года. Оператор проекта освоения месторождения — «Северная звезда» — в мае попал под санкции США, что затрудняет заказ балкеров на зарубежных верфях. По мнению аналитиков, в России сейчас также нет свободных мощностей для строительства судов, и АЕОН придется привлекать зарубежные балкеры с рынка, при этом с марта 2026 года для этого потребуется специальное разрешение правительства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Корпорация АЕОН Романа Троценко столкнулась с проблемами при вывозе угля с Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре, которые могут привести к снижению грузопотока на Севморпути на 24 млн тонн с 2030 по 2035 годы. Об этом говорится в подготовленных Минвостокразвития материалах в рамках оценки влияния санкций на ключевые проекты в Арктике. Там отмечается, что АЕОН заявила о потребности в 16 балкерах типа Arcticmax дедвейтом около 90 тыс. тонн для вывоза угля.
Согласно графику, компании необходимо получить два таких судна в конце 2025 года, еще по четыре — в 2026 и 2027 годах, остальные — в 2029–2030 годах. Однако на данный момент корпорация не заключила контракты на строительство ни одного балкера.
Ресурсы Сырадасайского месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд руб. до 2025 года.
В мае США ввели санкции против входящей в АЕОН компании «Арктик энерджи», которая является материнской компанией «Северной звезды» — оператора разработки Сырадасайского месторождения.
В материалах Минвостокразвития отмечается, что сейчас компания испытывает нехватку навалочных судов из-за санкций.
Сами суда из-за слишком большой осадки не могут подойти к терминалам, для перегрузки используется вспомогательный флот, что в два раза увеличивает время погрузочных операций. Проблему планируется решить за счет дноуглубления.
В 2021 году “Ъ” сообщал, что для вывоза угля таймырского проекта по Севморпути к 2032 году понадобится 30 судов. Изначально АЕОН планировала не строить, а фрахтовать балкеры с рынка, однако в условиях санкций эту стратегию будет сложно реализовать. При этом разместить заказ на зарубежных верфях компании также будет затруднительно из-за санкций, а к российским верфям, по данным Минвостокразвития, АЕОН пока не обращалась. В корпорации не предоставили комментарий.
Другой проблемой является то, что с марта 2026 года, согласно постановлению правительства от 2 ноября 2022 года №1964, нельзя будет перевозить уголь в российской Арктике на судах зарубежного производства.
Минпромторг еще весной уведомил Российскую палату судоходства, что уголь можно будет перевозить на судах российской постройки, если контракты на их строительство заключены до 1 марта 2026 года. В противном случае АЕОН придется получать специальное разрешение правительства на использование зарубежных судов.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что правительство даст такое разрешение. Что касается строительства судов в России, то, говорит эксперт, дефицит мощностей на судостроительных предприятиях существенно усугубился в последние два года, в том числе из-за проблем с комплектующим оборудованием в результате санкций и острейшего кадрового дефицита, вызванного, в том числе, мобилизацией. «В результате все это не позволит построить ряд судов в срок»,— констатирует Михаил Бурмистров. По его мнению, грузовладельцы будут вынуждены временно фрахтовать зарубежные суда с последующей заменой на российские.