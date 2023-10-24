Таймырскому углю не хватает балкеров

Корпорация АЕОН пока не заключила контракты на строительство ни одного из 16 балкеров ледового класса, которые необходимы для вывоза угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре, хотя первые два судна должны быть построены уже к концу 2025 года. Оператор проекта освоения месторождения — «Северная звезда» — в мае попал под санкции США, что затрудняет заказ балкеров на зарубежных верфях. По мнению аналитиков, в России сейчас также нет свободных мощностей для строительства судов, и АЕОН придется привлекать зарубежные балкеры с рынка, при этом с марта 2026 года для этого потребуется специальное разрешение правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Корпорация АЕОН Романа Троценко столкнулась с проблемами при вывозе угля с Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре, которые могут привести к снижению грузопотока на Севморпути на 24 млн тонн с 2030 по 2035 годы. Об этом говорится в подготовленных Минвостокразвития материалах в рамках оценки влияния санкций на ключевые проекты в Арктике. Там отмечается, что АЕОН заявила о потребности в 16 балкерах типа Arcticmax дедвейтом около 90 тыс. тонн для вывоза угля.

Согласно графику, компании необходимо получить два таких судна в конце 2025 года, еще по четыре — в 2026 и 2027 годах, остальные — в 2029–2030 годах. Однако на данный момент корпорация не заключила контракты на строительство ни одного балкера.

Ресурсы Сырадасайского месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд руб. до 2025 года.

В мае США ввели санкции против входящей в АЕОН компании «Арктик энерджи», которая является материнской компанией «Северной звезды» — оператора разработки Сырадасайского месторождения.

В материалах Минвостокразвития отмечается, что сейчас компания испытывает нехватку навалочных судов из-за санкций.

Сами суда из-за слишком большой осадки не могут подойти к терминалам, для перегрузки используется вспомогательный флот, что в два раза увеличивает время погрузочных операций. Проблему планируется решить за счет дноуглубления.

В 2021 году “Ъ” сообщал, что для вывоза угля таймырского проекта по Севморпути к 2032 году понадобится 30 судов. Изначально АЕОН планировала не строить, а фрахтовать балкеры с рынка, однако в условиях санкций эту стратегию будет сложно реализовать. При этом разместить заказ на зарубежных верфях компании также будет затруднительно из-за санкций, а к российским верфям, по данным Минвостокразвития, АЕОН пока не обращалась. В корпорации не предоставили комментарий.

Другой проблемой является то, что с марта 2026 года, согласно постановлению правительства от 2 ноября 2022 года №1964, нельзя будет перевозить уголь в российской Арктике на судах зарубежного производства.

Минпромторг еще весной уведомил Российскую палату судоходства, что уголь можно будет перевозить на судах российской постройки, если контракты на их строительство заключены до 1 марта 2026 года. В противном случае АЕОН придется получать специальное разрешение правительства на использование зарубежных судов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что правительство даст такое разрешение. Что касается строительства судов в России, то, говорит эксперт, дефицит мощностей на судостроительных предприятиях существенно усугубился в последние два года, в том числе из-за проблем с комплектующим оборудованием в результате санкций и острейшего кадрового дефицита, вызванного, в том числе, мобилизацией. «В результате все это не позволит построить ряд судов в срок»,— констатирует Михаил Бурмистров. По его мнению, грузовладельцы будут вынуждены временно фрахтовать зарубежные суда с последующей заменой на российские.

Евгений Зайнуллин