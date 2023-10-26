Мясо дополнили икрой

Рестораны бренда Meat_Coin совместно с «Русским икорным домом» разработали специальный раздел в меню под названием surf & turf.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филе миньон с соусом демиглас и черной икрой в ресторане Meat_Coin

Фото: ресторан Meat_Coin Филе миньон с соусом демиглас и черной икрой в ресторане Meat_Coin

Фото: ресторан Meat_Coin

В раздел вошли четыре авторских блюда, в которых соединяются вкусы премиального мяса и черной икры. Начать стоит с запеченного картофеля с копченой фермерской сметаной, соусом бермонте и черной икрой. В качестве закуски готовят и суши из мраморной говядины с икрой. В роли основного блюда выступает филе миньон, его готовят по технологии сувид и обжаривают на гриле, подают с соусом демиглас и черной икрой. Интересен по вкусовым сочетаниям и специальный бургер с мраморной говядиной на пышных булочках бриошь с соусом тартар: он сервируется икрой при подаче.

Альбина Самойлова