Лед и пламя в ресторане Sintoho

В азиатском ресторане Sintoho отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg десятилетие отеля отмечают специальным гастрономическим сетом Ice & Fire.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастрономический сет Ice & Fire в ресторане Sintoho

Фото: ресторан Sintoho Гастрономический сет Ice & Fire в ресторане Sintoho

Фото: ресторан Sintoho

Фирменную концепцию ресторана, название которого образовано от первых букв трех городов (Сингапур, Токио, Гонконг) раскрывает новый сет, выстроенный на контрасте холодных и горячих блюд. Также появился новый коктейль, вдохновленный рецептурой классического сингапурского слинга и древней легендой о львах, охранявших волшебное озеро. Аперитив готовят на основе джина, настоянного на листьях кафирского лайма, с нотками свежего ананаса и пикантными акцентами сычуаньского перца.

Впервые ресторан представляет шефа-амбассадора Владимира Пака — обладателя звезды Michelin и чемпиона мира по приготовлению суши. Он вместе с командой шеф-повара ресторана Бадмы Адучеева обновит гастрономическую концепцию Sintoho.

В числе новинок от Бадмы Адучеева — специальное теппаньяки-меню. За ужином в приватной комнате Теппаньяки можно не только попробовать японские специалитеты в авторской интерпретации шефа, но и понаблюдать за их приготовлением.

Альбина Самойлова