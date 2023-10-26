Гастропара в стиле Фаберже

Ресторан загородного клуба «Б.О.Р.812» представил оригинальную коллаборацию с Музеем Фаберже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десерт «Фаберже» и коктейль «Облепиховый кулер с личи» в ресторане клуба «Б.О.Р.812»

Фото: клуб «Б.О.Р. 812» Десерт «Фаберже» и коктейль «Облепиховый кулер с личи» в ресторане клуба «Б.О.Р.812»

Фото: клуб «Б.О.Р. 812»

Вдохновившись собранием музея, шеф-повар ресторана Сергей Филиппов создал необычную гастропару: десерт «Фаберже» и коктейль «Облепиховый кулер с личи». Внутри десерта в виде малахитового яйца из молочного бельгийского шоколада — начинка из крема эспрессо с черным трюфелем, карамелизированного пекана, соленой мисо-карамели и классического брауни.

Коктейль получился золотым благодаря облепихе. Он легкий и немного кислый, чтобы освежать рецепторы после десерта. Сделан на основе водки, настоянной на ванили, белого вермута и игристого.

Альбина Самойлова