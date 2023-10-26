«Кармен» в обновленной версии

5 и 6 ноября в Ледовом дворце продюсер и хореограф ледовых шоу Илья Авербух представит мюзикл на льду «Кармен». Главную роль исполнит Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер и обладательница других международных наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Медведева в главной роли шоу Ильи Авербуха «Кармен»

Фото: шоу Ильи Авербуха Евгения Медведева в главной роли шоу Ильи Авербуха «Кармен»

Фото: шоу Ильи Авербуха

Масштабная сценография, спецэффекты, красочные костюмы, трюки, живой вокал — для 20-го гастрольного сезона Илья Авербух обновил одну из своих любимых постановок. На лед выйдут двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова, Максим Ставиский и другие. В спектакле принимают участие ледовый балет и артисты цирка, озвучивают шоу вокалисты Светлана Светикова и Сергей Ли.

«Это роль моей мечты,— признается Евгения Медведева.— Я нахожусь в предвкушении и чувствую, что смогу полноценно раскрыть разные грани характера Кармен. У нас с героиней не так много общего, так что мне приходится учиться, перевоплощаться — и тем интереснее».

Альбина Самойлова