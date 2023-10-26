«Золотая маска» в Петербурге

С 9 по 25 ноября в рамках региональной программы фестиваля «Золотая маска» будут представлены три спектакля из Москвы и Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля L.A.D. театра «Урал Опера Балет»

Фото: театр «Урал Опера Балет» Сцена из спектакля L.A.D. театра «Урал Опера Балет»

Фото: театр «Урал Опера Балет»

9 ноября на Основной сцене Александринского театра пройдет спектакль-посвящение Леониду Десятникову «L.A.D.». Это совместная постановка театра «Урал Опера Балет» и продюсерского агентства JokerLab на музыку, изначально не предназначенную для балета. Спектакль был отмечен специальной премией «За талантливое воплощение музыки Л. А. Десятникова в хореографии».

В драматической части афиши «Золотой маски» — новая постановка режиссера Петра Шерешевского на сцене МТЮЗа: 21 и 22 ноября на Основной сцене БДТ им. Товстоногова пройдет спектакль «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии».

Завершением программы станет камерная история независимого театра «Место» — «Где ты был так долго, Чувак?». Она будет показана 24 и 25 ноября в театре «Приют комедианта». Московская работа молодого, но уже заявившего о себе режиссера Антона Федорова — редкая возможность увидеть на театральной сцене артистов Дмитрия Куличкова и Розу Хайруллину.

Альбина Самойлова