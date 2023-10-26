Фестиваль легенд в Ледовом

26 ноября в Ледовом дворце пройдет международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» с участием зарубежных и отечественных музыкантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент концерта «Легенды Ретро ФМ»

Фото: «Легенды Реторо FM» Фрагмент концерта «Легенды Ретро ФМ»

Фото: «Легенды Реторо FM»

На сцену выйдут суперзвезды 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Они исполнят золотые хиты всех поколений. В масштабном фестивале примут участие Pupo, Arabesque, Таня Буланова, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Lian Ross, «Русский размер», Plazma, Александр Айвазов и другие. Также радиостанция готовит сюрпризы: в афише появятся сразу несколько артистов, которые выступят на «Легендах Ретро FM» впервые.

Фестиваль станет грандиозным шоу с оригинальной сценографией, масштабными декорациями и спецэффектами.

Зося Пашковская