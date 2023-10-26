Локации петербургского бизнес-класса

В последнее время жилье высоких сегментов претерпевает трансформацию. Меняются локации дорогой недвижимости и повышаются ее стандарты, так как покупатели сегодня, выбирая квартиру, стремятся к определенному образу жизни. Где сегодня находятся самые популярные дома бизнес-класса, какие параметры и опции они предлагают своим будущим резидентам, выясняла корреспондент Guide Василиса Мотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурный проект территории Svetlana Park стал призером профессионального конкурса за лучшую концепцию общественного пространства

Фото: «Петербургская Недвижимость» Архитектурный проект территории Svetlana Park стал призером профессионального конкурса за лучшую концепцию общественного пространства

Фото: «Петербургская Недвижимость»

За первое полугодие 2023 года количество реализованного жилья в сегменте бизнес-класса в Санкт-Петербургской агломерации превысило 1,5 тыс. квартир, подсчитали аналитики «Петербургской Недвижимости». Общий объем спроса достиг показателя в 93,04 тыс. кв. м. Объем предложения на конец второго квартала 2023 года составил 328,17 тыс. кв. м.

По типам квартир в бизнес-классе наибольшим спросом в первом полугодии пользовались двухкомнатные и однокомнатные квартиры — с долей 35 и 34% соответственно, доля трехкомнатных квартир достигла 15%.

Показатели класса

«Классический бизнес-класс в большей степени ориентирован на семейную аудиторию, которая приобретает квартиры для собственного проживания или на перспективу для детей»,— объясняет руководитель проектов премиум- и бизнес-класса «Петербургской Недвижимости» (входит в Setl Group) Андрей Петров.— Это среднеэтажные дома либо жилые комплексы, разбитые на несколько отдельных домов. Средний метраж квартир здесь гораздо больше, чем в проектах комфорт-класса, а значит, представлено меньше квартир на этаже и в парадной. Доля малогабаритных квартир в бизнес-классе невелика, в отличие от комфорт-класса, где студии могут занимать 70% предложения. Этот факт определяет семейную направленность указанного сегмента».

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в последние годы покупатель жилья бизнес-класса «помолодел». В этом году доля покупателей от 30 до 40 лет составила около 39%, в возрасте от 40–50 лет — 29%, в возрасте до 30 лет — 15%. При этом в 2022 году наиболее активными покупателями в сегменте жилья бизнес-класса также были люди от 30 до 40 лет, но их доля составила 35%, покупателей в возрасте от 40 до 50 лет — 24%, до 30 лет — 20%.

«Объяснить эту тенденцию можно социальными причинами: состоятельных людей молодого возраста становится больше, молодеет бизнес, для предпринимателей открываются новые возможности, активно развивается IT-сфера. У этих людей появляются семьи, остро встает квартирный вопрос, при этом растут требования к уровню комфорта и безопасности жилья. Идеальный вариант под указанный запрос — недвижимость бизнес-класса,— говорит господин Петров.— Разумеется, хорошую семейную квартиру можно выбрать и в высоком комфорт-классе — в семейных секциях, но в бизнес-классе выбор многокомнатных квартир намного шире, а уровень комфорта значительно выше».

По словам руководителя проектов премиум- и бизнес-класса «Петербургской Недвижимости», объекты бизнес-класса имеют удобное и комфортное расположение, например, в центре города или рядом с ним, возле парков и скверов, в шаговой доступности от социальных объектов — детских садов, школ, лицеев, спортивных и художественных школ. В таких проектах представлено намного больше актуальных планировочных решений: квартир с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, гардеробными и террасами.

Также в проектах бизнес-класса создается функциональная и экологичная среда для проживания семей, которую определяют современные элементы комфорта: высокие потолки, увеличенные или панорамные окна, продуманное авторское благоустройство, современные технологические решения (вплоть до «умного дома» и систем защиты от протечек воды в квартире) и самодостаточная социальная инфраструктура. Как правило, все необходимое предусмотрено на территории проекта, при этом в непосредственной близости — центр города с его насыщенной культурной и социальной жизнью.

Цена престижа

Средняя цена за квадратный метр в квартирах бизнес-класса с конца прошлого года изменилась незначительно: на 0,1 п. п. В декабре 2022 года она была равна 345,2 тыс. рублей, а в сентябре 2023-го — 345,6 тыс. рублей.

Главным инструментом покупки в сегменте бизнес-класса стала рассрочка: за последние восемь месяцев ее доля достигла 48%. Ипотечные программы оформили 43% покупателей, стопроцентной оплатой воспользовались 9% клиентов «Петербургской Недвижимости».

Петербуржцы выбирают

В последнее время по местоположению одним из лидеров спроса является Выборгский район Санкт-Петербурга. Парки, скверы и зеленые зоны занимают здесь более трети площади. По территории района проходят крупные транспортные артерии, ЗСД и КАД, развито железнодорожное сообщение, действует шесть железнодорожных станций и столько же станций метрополитена. По обеспеченности социальной, транспортной и торговой инфраструктурой Выборгский район признан одним из наиболее благополучных.

Именно здесь сегодня уже сданы в эксплуатацию жилые комплексы бизнес-класса Svetlana Park и «Притяжение». Среди объектов Setl Group по итогам июня — августа 2023 года эти объекты стали самими востребованными.

В окружении парков

ЖК Svetlana Park возведен в исторической части Выборгского района на Манчестерской улице, между двумя крупнейшими парками Петербурга — Удельным и Сосновкой. В пешей доступности — станция метро, недалеко — выезды на КАД и ЗСД, до центра города — 15 минут на машине. Рядом находится много мест для активного отдыха на природе: Суздальские озера, горнолыжные склоны и пляжи Курортного района.

В Выборгском районе находятся престижные гимназии с углубленным изучением предметов, известные петербургские вузы: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Лесотехнический университет.

Архитектурный проект территории Svetlana Park стал призером профессионального конкурса за лучшую концепцию общественного пространства: на внутренней территории создаются дендропарки и лесопарковые зеленые зоны. Центром притяжения квартала станет благоустроенный променад, который соединит Удельный парк и Сосновку. Вдоль променада будут разбиты скверы с зонированием и различным наполнением.

Приватность проживания обеспечивается уютными внутренними дворами, доступными только для жителей. На этаже расположено от двух до пяти квартир, просторных и продуманных до мелочей по планировкам. За счет трехметровых потолков и увеличенных оконных проемов в квартирах много воздуха и света. Квартиры сдаются как с отделкой, так и без нее.

Холлы оформлены по авторскому дизайн-проекту с панорамным остеклением, дизайнерскими элементами декора, мягкой мебелью и большими зеркалами. В комплексе предусмотрены посты охраны с круглосуточным видеонаблюдением. Вход на территорию организован с помощью электронных ключей с мобильного устройства.

Лучшие виды

Еще ближе к центру Петербурга разместился ЖК «Притяжение» на Выборгской стороне, вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом. Рядом — знаковые места: Ботанический сад, Петропавловская крепость, Елагин остров. Из окон жилого комплекса открываются виды на Большую Невку. Станция метро «Лесная» — в пределах десяти минут пешком, до выезда на ЗСД — десять минут на машине, до центра города можно доехать за шесть минут.

Привлекательный внешний вид объекта бизнес-класса создан за счет эффектных архитектурных элементов: эркеров, террас и увеличенных окон на верхних этажах. Резидентов и гостей встречают три входные группы с зонами ресепшен и круглосуточной охраной, работает консьерж-сервис. Внутри жилого квартала организована пешеходная аллея, закрытая от городской суеты и окруженная деревьями и кустарниками. Во дворах — зоны отдыха для взрослых и игровые площадки SetlKids («СэтлКидс») для детей, разработанные совместно с психологами. Под территорией комплекса построен просторный отапливаемый паркинг на 692 места.

На этажах в среднем по четыре эргономичных квартиры с высотой потолков 3–3,2 м. На балконах и лоджиях безрамное остекление, чтобы наслаждаться видами на город и реку. Выбор полной чистовой или предчистовой отделки — на усмотрение покупателя, решающего самостоятельно, создавать уникальное пространство по своему собственному дизайн-проекту или как можно скорее переехать в готовую квартиру с ремонтом из качественных материалов по стандартам Setl Group.

Позволить себе больше

При всех очевидных признаках жилья высокого уровня (престижная локация, продуманные планировки, уютное благоустройство и стильный архитектурный облик) здания бизнес-класса от просто хорошего жилья отличают инженерные особенности. Современные технологии IP-домофонии SetlHome («СэтлХоум») позволяют дистанционно впустить гостей с помощью телефона и не волноваться, что кто-то из домочадцев забыл ключи. Электронный ключ всегда с вами в мобильных устройствах.

Многоступенчатая система водоочистки с применением ультрафиолетового обеззараживания улучшает качество водопроводной воды, а системы приточно-вытяжной вентиляции обеспечивают правильную циркуляцию воздуха. Эти и другие детали современных домов бизнес-класса формируют не просто комфортное проживание, а физическое благополучие жильцов, которое сегодня ценится дороже материальных благ.