Грушко: закрытие Балтийского моря для кораблей РФ нарушит международное право
Если НАТО запретит проход российских кораблей по Балтийскому морю из-за инцидента с газопроводом Balticconnector, это будет нарушением международного права, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что альянс должен понимать «всю серьезность последствий такого шага».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Это грубейшее нарушение международного права... Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда»,— убежден замминистра (цитата по «РИА Новости»).
8 октября операторы Balticconnector выявили падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода. Кремль утверждал, что РФ не имеет отношения к инциденту. Китай, судно из которого в момент утечки было рядом с газопроводом, сообщил о сотрудничестве с Финляндией в расследовании.
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