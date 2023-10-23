Грушко: закрытие Балтийского моря для кораблей РФ нарушит международное право

Если НАТО запретит проход российских кораблей по Балтийскому морю из-за инцидента с газопроводом Balticconnector, это будет нарушением международного права, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что альянс должен понимать «всю серьезность последствий такого шага».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это грубейшее нарушение международного права... Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда»,— убежден замминистра (цитата по «РИА Новости»).

8 октября операторы Balticconnector выявили падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода. Кремль утверждал, что РФ не имеет отношения к инциденту. Китай, судно из которого в момент утечки было рядом с газопроводом, сообщил о сотрудничестве с Финляндией в расследовании.

Подробности — в публикации «Ъ» «Зацепило».

Лаура Кеффер