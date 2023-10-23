Суд рассмотрит дело о банкротстве Новосибирского рыбозавода

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление налоговой инспекции о признании банкротом АО «Новосибирский рыбозавод». Сумма просроченной задолженности предприятия, указанная в деле, составила 1,3 млн руб. Рассмотрение заявления планируется в середине ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Новосибирский рыбозавод ранее уже судился с налоговой по делу о банкротстве. В 2018 году ФНС требовала признать предприятие несостоятельным из-за долга в 5,7 млн руб. В ходе судебных разбирательств предприятие погасило задолженность.

В 2021 году власти региона сообщали, что рыбозавод является единственным в области предприятием, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра. Также это крупнейший воспроизводственный комплекс по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне. Мощность предприятия – 250 млн штук икры.

АО «Новосибирский рыбозавод» зарегистрировано в 1992 году. Ранее сообщалось, что учредителем предприятия являлся депутат горсовета Новосибирска, глава новосибирской строительной компании «Дискус» Алексей Джулай. В настоящее время собственники компании не раскрываются. В 2022 году выручка предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 3,3 млн руб. (в 2021 году – 11 млн руб.), убыток – 8,6 млн руб. (в 2021-м – 18.6 млн руб.).

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Оксана Павлова