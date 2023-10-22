В Петербурге 24 водителя лишились прав из-за алкогольной или наркотической зависимости

Судебные приставы заставили 24-х жителей Санкт-Петербурга (включая пятерых женщин) вернуть водительские права в ГИБДД из-за алкогольной или наркотической зависимости, сообщают в ГУ ФССП по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Претензии к жителям города выставили районные прокуроры из-за проблем со здоровьем. При алкоголизме, наркомании и токсикомании установлены противопоказания для управления автомобилем. Суд решил, что действие водительских прав этих горожан прекращено, и что они обязаны вернуть документы в Госавтоинспекцию.

Петербуржцев уведомили о производствах и предупредили об исполнительских сборах в случае, если они не исполнят решение суда сами. Граждане сдали документы, уточнили в службе судебных приставов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ДТП с участием пьяного водителя на улице Марата, в результате которого загорелся каршеринговый автомобиль и чуть не пострадал грудной ребенок.

Анастасия Захарова

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