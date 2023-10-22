В центре Петербурга произошло ДТП с грудным ребенком и сгоревшим каршерингом

Полиция проводит проверку после ДТП со сгоревшим каршерингом в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном управлении ГУ МВД, в 2 часа ночи 22 октября поступила информация о дорожной аварии в районе дома 2/75 по улице Марата. На месте происшествия полицейскими было установлено, что каршеринговый автомобиль Haval под управлением 37-летнего водителя, двигаясь от Стремянной улицы по улице Марата, не соблюдая дистанцию, врезался в стоявший на светофоре автомобиль Nissan, за рулем которого был также 37-летний водитель, в салоне которого находилась женщина-пассажир с двухмесячным ребенком. От столкновения каршеринг загорелся.

В полиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, однако медики доставили грудничка для обследования в детскую больницу. После осмотра маму с ребенком отпустили.

Водитель арендованного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел полиции и привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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