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Ярославские следователи возбудили дело из-за гибели семьи в пожаре

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели семьи из трех человек в пожаре в Угличском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как сообщает портал «YarNews», в пожаре в частном доме в деревне Ларюково погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. В доме жили женщина с ребенком и ее родители, спастись удалось только бабушке. Пожар потушили прибывшие на место спасатели.

Ярославский следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). «По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая для определения причины возгорания, допрашиваются очевидцы произошедшего»,— рассказали в пресс-службе СК.

На место пожара выезжал Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков. Ситуация поставлена на контроль прокурором Ярославской области Александром Лоренцом.

Алла Чижова

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