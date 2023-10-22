Новый Пермский зоопарк может открыться к лету 2024 года

Новый комплекс Пермского зоопарка может открыться для посетителей к лету 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский.

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«Проект реализуется. Окончательный ввод, возможно, даже и не в следующем году. Есть часть запланированных вольеров, где сейчас что-то проектируется, что-то еще не отторговано. Это перспективы следующих лет — зоопарк будет развиваться, модернизироваться... Думаю для посетителей, зоопарк откроется летом следующего года», - прокомментировал ситуацию вице-премьер.

Строительство нового зоопарка ведется в Перми с 2017 года. По словам Андрея Алякринского, в прошлом году был введен в эксплуатацию первый этап комплекса. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. Сейчас зоопарком управляет учрежденное администрацией Перми МАУК «Пермский зоопарк». До 20 ноября этого года учреждение и все принадлежащее ему имущество (включая животных), будет передано в краевую собственность.