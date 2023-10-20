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Глава Волжского района официально покинул пост

Собрание представителей Волжского района Самарской области приняло отставку главы района Евгения Макридина. Решение было принято на заседании в пятницу, 20 октября. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в собрании представителей района.

Фото: Администрация Волжского района

«Исполняющей обязанности главы района назначена Корякина Наталья Юрьевна»,— уточнила собеседница издания.

Ранее Евгений Макридин сообщил о том, что написал заявление об увольнении. Грядущую отставку бывший глава района объяснил переходом на новое место работы.

Георгий Портнов

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