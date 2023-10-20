В Татарстане умер экс-депутат Госсовета Разиль Валеев

На 77-м году жизни скончался писатель, поэт и экс-депутат Госсовета Татарстана Разиль Валеев. Об этом сообщил вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Госсовета РТ Фото: Сайт Госсовета РТ

Разиль Валеев родился в 1947 году в Нижнекамском районе ТАССР. Окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. В 1986–2000 годах был директором Национальной библиотеки Татарстана.

С 1990 года сначала избирается в Верховный совет республики, затем — в Госсовет Татарстана. Возглавлял комитет по культуре, образованию, науке и национальным вопросам. В 2019 году в выборах в Госсовет участвовать не стал, поскольку проиграл праймериз «Единой России».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"